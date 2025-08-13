Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Polícia Militar prende quatro faccionados e apreende arma de fogo e munições

Policiais militares do 6º Batalhão prenderam dois homens, de 19 e 23 anos, e duas mulheres, de 19 e 24 anos, por porte ilegal de arma...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Policiais militares do 6º Batalhão prenderam dois homens, de 19 e 23 anos, e duas mulheres, de 19 e 24 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na tarde desta terça-feira (12.8), em Cáceres. Com os suspeitos, foram encontrados um revólver calibre .38 e seis munições.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.