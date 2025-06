Polícia Militar prende quatro homens com drogas e arma de fogo em Pontes e Lacerda Policiais militares do 18º Batalhão prenderam quatro homens, com idades entre 19 e 29 anos, pelos crimes de tráfico de drogas e porte...

Policiais militares do 18º Batalhão prenderam quatro homens, com idades entre 19 e 29 anos, pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma, no final da noite deste domingo (1.6), em Pontes e Lacerda. Com a quadrilha, a PM apreendeu porções de maconha, pasta base de cocaína e um revólver de calibre .38.

