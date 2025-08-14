Polícia Militar prende suspeita de participar de sequestro de família Policiais militares do 4º Batalhão prenderam, nesta quarta-feira (13.8), uma suspeita de sequestrar uma família, em Várzea Grande....

Policiais militares do 4º Batalhão prenderam, nesta quarta-feira (13.8), uma suspeita de sequestrar uma família, em Várzea Grande. Uma mulher, 27 anos, foi resgatada junto do filho de 1 ano, nas proximidades da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Ipase. Um homem ainda está desaparecido. O caso ocorreu no último domingo (10). Após a denúncia de que as vítimas foram abordadas por membros de uma facção criminosa, os policiais militares, por meio das equipes de inteligência e com apoio da Polícia Judiciária Civil, receberam informações sobre a localização da denunciada.

