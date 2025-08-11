Polícia Militar prende suspeito de desferir facadas contra colega em alojamento Um homem, de 38 anos, foi preso em flagrante na noite deste domingo (10.8), suspeito de desferir três facadas nas costas de um colega...

Um homem, de 38 anos, foi preso em flagrante na noite deste domingo (10.8), suspeito de desferir três facadas nas costas de um colega de trabalho, de 25 anos, em um alojamento no município de Vera (461 km de Cuiabá). A vítima foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde.

