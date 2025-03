Polícia Militar prende suspeito de matar cachorros com pedradas e facadas Policiais militares da 3ª Companhia Independente prenderam, neste sábado (22.3), um homem, de 56 anos, suspeito de executar dois cachorros... Momento MT|Do R7 23/03/2025 - 12h25 (Atualizado em 23/03/2025 - 12h25 ) twitter

Policiais militares da 3ª Companhia Independente prenderam, neste sábado (22.3), um homem, de 56 anos, suspeito de executar dois cachorros com pedradas e facadas, na zona rural de São José dos Quatro Marcos (a 305 km de Cuiabá). De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que viu o seu vizinho pegando os seus animais de estimação com ajuda de um comparsa e ouviu ele dizer que iria matá-los. O dono não os impediu com medo que estivessem armados. Após a denúncia, os policiais militares se deslocaram até a casa do suspeito acompanhados da vítima. Questionado sobre o crime, o homem relatou que executou os animais, após os cachorros invadirem e matarem cerca de 95 galinhas da sua propriedade. À PM, o homem confessou que utilizou um pedaço de madeira e uma faca para sacrificar os animais. Ele ainda ressaltou que jogou os corpos dos animais no mato, longe da sua propriedade, e que cometeu as ações sozinho. Devido o local ser de difícil acesso, não foi possível localizar os corpos dos animais. O suspeito foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência. Saiba mais sobre este caso chocante e as ações da Polícia Militar consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Professor da Rede Estadual incentiva pesquisa e engaja estudantes em aula de Matemática

