Polícia Militar prende suspeito de matar padrasto a facadas Equipes do 11º Batalhão da Polícia Militar prenderam em flagrante, na madrugada desta terça-feira (28.1), um homem, de 28 anos, suspeito... Momento MT|Do R7 28/01/2025 - 14h08 (Atualizado em 28/01/2025 - 14h08 )

Equipes do 11º Batalhão da Polícia Militar prenderam em flagrante, na madrugada desta terça-feira (28.1), um homem, de 28 anos, suspeito de matar a facadas o padrasto identificado como Cícero Aparecido da Silva, de 50 anos, no bairro Jardim das Violetas, em Sinop (a 480 km de Cuiabá). Conforme o boletim de ocorrência, os policiais militares foram acionados por volta das 3 horas, pelo próprio suspeito, sobre o homicídio. As equipes identificaram a vítima caída ao chão e com sinais vitais. Ela chegou a ser socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

