Polícia Militar prende suspeito de tentar matar homem com golpe de facão

Policiais militares do 1º Pelotão prenderam em flagrante, na noite deste domingo (23.2), um homem, de 41 anos, por tentativa de homicídio, no município de Novo São Joaquim (a 441 km de Cuiabá). A vítima, de 47 anos, apresentava um corte na orelha depois de uma discussão com o suspeito.

