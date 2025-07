Momento MT |Do R7

Polícia Militar prende suspeito de tentativa de feminicídio em Cláudia Policiais militares do 11º Batalhão prenderam um homem, de 37 anos, na manhã desta sexta-feira (4.7), suspeito de tentativa de feminicídio...

Policiais militares do 11º Batalhão prenderam um homem, de 37 anos, na manhã desta sexta-feira (4.7), suspeito de tentativa de feminicídio contra uma mulher, de 34 anos, em uma residência no município de Cláudia (567 km de Cuiabá). A vítima sofreu perfurações pelo corpo com uma tesoura e foi estrangulada pelo marido.

