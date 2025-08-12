Polícia Militar prende suspeito por estupro de vulnerável em Cuiabá
Policiais militares prenderam um homem, de 43 anos, por estupro de vulnerável, na madrugada desta terça-feira (12.4), em Cuiabá. O suspeito foi preso em flagrante após cometer violência sexual contra uma menina de dez anos, neta de sua companheira. A equipe policial foi acionada para verificar uma ocorrência de estupro de vulnerável, no bairro Canjica. No local, os policiais foram abordados por uma mulher, que relatou que sua filha de dez anos, foi abusada sexualmente pelo companheiro da avó paterna. A mulher informou à PM que a filha mora na casa da avó e com o pai há oito meses.
