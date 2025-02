Momento MT |Do R7

Polícia Militar prende suspeito por porte ilegal de arma às margens da BR-163 Policiais militares do 22º Batalhão prenderam um homem, de 51 anos, suspeito por porte ilegal de arma de fogo, às margens da BR-163...

Policiais militares do 22º Batalhão prenderam um homem, de 51 anos, suspeito por porte ilegal de arma de fogo, às margens da BR-163, no município de Nova Santa Helena (599 km de Cuiabá). Com ele, foram apreendidos duas pistolas.

