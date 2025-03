Polícia Militar prende suspeito que tentou matar homem com um facão em Tangará da Serra Policiais militares do 19º Batalhão prenderam um homem, de 41 anos, por tentativa de homicídio, no final da manhã desta sexta-feira...

