Polícia Militar prende três homens e recupera três caminhões furtados em Rondonópolis

Policiais militares do 5º Batalhão prenderam três homens, com idades entre 32 e 39 anos, pelo crime de receptação, na tarde de sábado (10.5), em Rondonópolis. Na ação, três caminhões do tipo trator cavalo furtsdos foram recuperados. A equipe policial foi acionada devido um desacordo comercial em uma empresa de locação de veículos, onde foi constatado um registro de furto de caminhões no dia 6 deste mês, no bairro Cachoeirinha.

