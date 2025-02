Polícia Militar prende três homens por tráfico de drogas e recupera caminhonete furtada

A Polícia Militar de Mato Grosso recuperou uma caminhonete furtada e prendeu três homens, nesta terça-feira (4.2), suspeitos por tráfico de drogas, no município de General Carneiro (a 446 km de Cuiabá). Na ação, foram apreendidos três porções de maconha, pasta base de cocaína, dois celulares e R$ 159 em espécie. Durante patrulhamento tático em decorrência da Operação Tolerância Zero, as equipes flagraram os homens no veículo em atitude suspeita. O condutor do carro saiu em alta velocidade – o que deu início a uma perseguição policial.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: