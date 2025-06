Polícia Militar prende três homens por tráfico de drogas em Pontes e Lacerda

Momento MT |Do R7

Policiais militares do município de Pontes e Lacerda prenderam três homens, com idades entre 21 e 23 anos, por associação para tráfico de drogas, nesta terça-feira (24.6). Com a quadrilha, a PM apreendeu porções de substâncias análogas a maconha, cocaína e crack e materiais utilizados para o tráfico.

