Polícia Militar prende três membros de facção com arma de fogo em Jaciara Policiais militares do 28º Batalhão prenderam três membros de uma facção criminosa, com idades entre 20 e 34 anos, por porte ilegal...

Policiais militares do 28º Batalhão prenderam três membros de uma facção criminosa, com idades entre 20 e 34 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na noite desta quarta-feira (13.3), em Jaciara. Com a quadrilha, a PM apreendeu um revólver carregado com quatro munições.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: