Polícia Militar prende três membros de facção por tráfico e apreende 50 porções de drogas Policiais militares prenderam dois homens e uma mulher por tráfico ilícito de drogas, neste domingo (30.3), em Canarana. As prisões... Momento MT|Do R7 31/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 31/03/2025 - 14h06 ) twitter

Policiais militares prenderam dois homens e uma mulher por tráfico ilícito de drogas, neste domingo (30.3), em Canarana. As prisões foram realizadas em duas ocorrências. Com os suspeitos, foram apreendidos celulares, notebook, 50 porções de drogas e R$ 422 em espécie. Durante a Operação Tolerância Zero, a equipe policial recebeu informações de que em uma residência, no centro da cidade, estaria ocorrendo uma comercialização de entorpecentes. Os policiais se deslocaram até o endereço e flagraram um casal, que tentou fugir ao ver a viatura. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação! Leia Mais em Momento MT: CCJ debate punições mais rígidas para empresas devedoras reincidentes

