Polícia Militar realiza formatura da 14ª turma do Estágio de Qualificação de Praças

A Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (Esfap) da Polícia Militar realizará, na tarde desta sexta-feira (28.06), a formatura da 14ª turma do Estágio de Qualificação de Praças. A solenidade acontecerá às 17h, no auditório Clóves Vettorato, no Palácio Paiaguás.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.