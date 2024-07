Polícia Militar realiza grande apreensão de entorpecentes em operação policial

Policiais militares do 15º Batalhão e do Batalhão de Ronda Ostensiva Tática Móvel (Rotam) apreenderam, neste domingo (07.07), 27 quilos de entorpecentes, em duas abordagens, no município de Alto Araguaia (422 km de Cuiabá). Na ação, um casal foi preso por tráfico de drogas e teve um veículo Parati recolhido.

