Polícia Militar realiza o descarte de 753 quilos de documentos que perderam a validade

A Polícia Militar de Mato Grosso realizou o descarte de 753 quilos de documentos que perderam a validade, nesta sexta-feira (8.8). O ato foi produzido pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da PMMT, em uma empresa de reciclagem de Várzea Grande.

