Polícia Militar realiza Operação Tolerância Zero e apreende grande quantidade de drogas em Nova Mutum

Uma ação da Polícia Militar, por meio da Cavalaria do 1º Esquadrão Independente de Policiamento Montado (EIPMon), resultou na apreensão de 48 tabletes de substância análoga à maconha e na prisão de uma mulher envolvida com o tráfico de drogas. A operação, denominada “Tolerância Zero”, foi realizada na tarde de segunda-feira (1º), no bairro Nossa Senhora Aparecida.

