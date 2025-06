Polícia Militar realiza passagem de comando de dois batalhões nesta quarta-feira (18)

A Polícia Militar de Mato Grosso realiza, na tarde desta quarta-feira (18.6), passagem de comando das unidades do 3º Batalhão de Cuiabá e do 4º Batalhão de Várzea Grande. A solenidade ocorre a partir das 16h, no auditório do Quartel do Comando-Geral da PM, em Cuiabá.

