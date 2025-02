Polícia Militar realiza transmissões de comandos do 14º Comando Regional e 26º Batalhão A Polícia Militar de Mato Grosso realizou, nesta quinta-feira (16.01), as passagens de comando do 14º Comando Regional e do 26º Batalhão... Momento MT|Do R7 17/01/2025 - 19h26 (Atualizado em 17/01/2025 - 19h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Militar de Mato Grosso realizou, nesta quinta-feira (16.01), as passagens de comando do 14º Comando Regional e do 26º Batalhão da instituição em Nova Mutum (a 241 km de Cuiabá). A solenidade ocorreu no auditório do 14º CR e contou com a presença do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Cláudio Fernando Tinoco.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT:

GGI reúne forças de segurança para apresentar atuação em Lucas do Rio Verde

Secretário dialoga com funcionários da Bem Estar e cobra transparência da empresa

Gestão transformadora zera fila de cirurgias e revoluciona atendimentos no HMC