Polícia Militar recebe 6.373 novos equipamentos de menor potencial ofensivo do Governo Federal

A Polícia Militar de Mato Grosso recebeu, na manhã desta terça-feira (24.6), 5.466 espargidores de agentes químicos, 700 armas de choque (tasers) e 207 coletes balísticos. Os equipamentos de menor potencial ofensivo foram entregues pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça, após assinatura do termo de adesão ao projeto nacional de qualificação do uso da força.

