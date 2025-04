Polícia Militar recebe visita técnica da Secretaria Nacional de Segurança Pública

A Polícia Militar de Mato Grosso recebeu, na manhã desta segunda-feira (14.4), visita técnica da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), na sede do Quartel do Comando Geral, em Cuiabá. Na ocasião, o comandante-geral adjunto, coronel André Wilian Dorileo, apresentou à diretora de gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), Camila Pintarelli, algumas das principais aquisições em armamentos e equipamentos de segurança no combate à criminalidade em todo o Estado.

