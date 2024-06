Polícia Militar recupera caminhonete e celulares roubados após confronto com criminosos

Policiais militares de Aripuanã recuperaram uma caminhonete, 28 celulares e outros itens roubados de uma loja de manutenção de eletrônicos nesta quinta-feira (27.06). Na ação, dois criminosos, com um total de 14 passagens criminais, foram localizados e entraram em confronto com as equipes policiais.

