Polícia Militar recupera carga de 20 novilhas furtadas em Juscimeira

Policiais militares do 28º Batalhão recuperaram, na noite desta segunda-feira (16.6), um caminhão carregado com 20 novilhas supostamente furtadas, na MT-270, no município de Juscimeira (a 161 km de Cuiabá). Durante o patrulhamento tático, os policiais militares receberam denúncia de que o condutor de um caminhão, suspeito de transportar carga de gado furtada, estaria transitando na rodovia, sentido ao município de Rondonópolis. As equipes saíram em busca do veículo e interceptaram-no às margens da rodovia MT-270. Para saber todos os detalhes dessa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Obra de pavimentação será retomada após nova licitação

