Polícia Militar recupera carro roubado de família mantida refém em Rondonópolis

Policiais militares do 5º Batalhão recuperaram na noite deste domingo (18.5), uma caminhonete, após uma família ser mantida refém, durante uma ação criminosa, em Rondonópolis (220 km de Cuiabá). As equipes mantêm o policiamento tático com intuito de identificar e localizar os suspeitos. Conforme o boletim de ocorrência, os policiais militares foram acionados, após um roubo, em uma chácara na zona rural, localizada nas proximidades do Rio Vermelho, no município. Um homem relatou aos policiais que estava acompanhado da esposa e da sogra, quando foram surpreendidos por dois homens mascarados e armados.

