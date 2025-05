Polícia Militar recupera mais dois veículos de carga furtados em Rondonópolis Policiais militares do 5º Batalhão recuperaram outras duas carretas furtadas, neste domingo (11.5), em Rondonópolis (220 km de Cuiabá... Momento MT|Do R7 12/05/2025 - 18h26 (Atualizado em 12/05/2025 - 18h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Policiais militares do 5º Batalhão recuperaram outras duas carretas furtadas, neste domingo (11.5), em Rondonópolis (220 km de Cuiabá). Os veículos de carga foram localizados às margens da BR-364. Na noite do último sábado (10.5), três homens foram presos por receptação e três caminhões foram recuperados pelos militares. A equipe policial foi acionada devido um desacordo comercial em uma empresa de locação de veículos, no bairro Cachoeirinha, onde foi constatado um registro de furto de caminhões no dia 6 deste mês. O locatário deixou de quitar as prestações dos veículos e retirou os rastreadores, com intenção de caracterizar uma ação criminosa. Após buscas realizadas, os militares localizaram as carretas com as mesmas características informadas, dentro de uma empresa de transportes. Para mais detalhes sobre essa operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Homem é preso pela Polícia Militar por porte ilegal de arma de fogo

Polícia Militar prende jovem por agressão e cárcere privado contra esposa

Transparência: Prefeitura apresenta prestação de contas do 1º quadrimestre de 2025 no dia 29