Polícia Militar recupera motocicleta furtada e prende faccionado em Barra do Garças

Policiais militares do 2º Batalhão recuperaram uma motocicleta furtada e prenderam um integrante de facção criminosa, nesta segunda-feira (14.7), em Barra do Garças (516 km de Cuiabá). O crime ocorreu no último domingo (13), em Nova Xavantina (561 km de Cuiabá). De acordo com o boletim registrado em Nova Xavantina, o furto ocorreu por volta das 12h25, quando a vítima deixou a motocicleta Honda XRE 300, de cor vermelha, estacionada em frente à residência com a chave na ignição. Em menos de cinco minutos, o veículo foi levado.

