Polícia Militar recupera veículo furtado e prende mulher por receptação

Momento MT

Momento MT

Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 4º Batalhão prenderam uma mulher, de 38 anos, pelo crime de receptação, na tarde desta quinta-feira (21.8), em Várzea Grande. Na ação, a PM recuperou um veículo Jeep Compass furtado no dia anterior.

