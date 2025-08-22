Polícia Militar recupera veículo furtado e prende mulher por receptação Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 4º Batalhão prenderam uma mulher, de 38 anos, pelo crime de receptação, na tarde desta...

Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 4º Batalhão prenderam uma mulher, de 38 anos, pelo crime de receptação, na tarde desta quinta-feira (21.8), em Várzea Grande. Na ação, a PM recuperou um veículo Jeep Compass furtado no dia anterior.

