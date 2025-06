Polícia Militar reforça policiamento com mais de 300 militares na região central de Cuiabá e Várzea Grande

Momento MT |Do R7

Com o objetivo de intensificar o policiamento na região central de Cuiabá e Várzea Grande, a Polícia Militar de Mato Grosso deflagrou, na tarde desta quinta-feira (26.6), a Operação Centro Seguro. Serão empregados um efetivo de mais de 300 policiais militares e 63 viaturas do 1º e 2º Comandos Regionais. O reforço do policiamento ocorrerá até o próximo dia 5 de julho.

