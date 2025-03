Polícia Militar registra aumento de 2.039% no número de Termos Circunstanciados de Ocorrência em Mato Grosso Em quatro meses desde a criação do Programa Tolerância Zero Contra Facções Criminosas, do Governo do Estado de Mato Grosso, a Polícia...

Momento MT|Do R7 24/03/2025 - 19h07 (Atualizado em 24/03/2025 - 19h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share