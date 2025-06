Polícia Militar registra aumento de prisões e recuperações de veículos com Tolerância Zero A Polícia Militar de Mato Grosso realizou 7.716 ações operacionais de policiamento ostensivo e repressivo nos últimos seis meses, no...

A Polícia Militar de Mato Grosso realizou 7.716 ações operacionais de policiamento ostensivo e repressivo nos últimos seis meses, no âmbito da Operação Tolerância Zero, em todo o Estado. Segundo dados da Superintendência de Planejamento Operacional e Estatística (Spoe) da PMMT, as ações são 38% maiores em comparação ao mesmo período de 25 de novembro de 2023 a 25 de maio de 2024, quando 5.586 ações foram executadas. O Tolerância Zero começou em 25 de novembro de 2024 e completou seis meses em 25 de maio de 2025.

