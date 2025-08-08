Polícia Militar resgata duas vítimas e prende faccionado por sequestro e tortura em Cuiabá Policiais militares da Patrulha Rural do 10º Batalhão salvaram dois homens, ambos de 23 anos, vítimas de sequestro e tortura de uma...

Policiais militares da Patrulha Rural do 10º Batalhão salvaram dois homens, ambos de 23 anos, vítimas de sequestro e tortura de uma facção criminosa, na noite desta quinta-feira (7.8), em Cuiabá. Na ação, um homem faccionado, de 21 anos, foi preso em flagrante.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre essa ação heroica da polícia.

Leia Mais em Momento MT: