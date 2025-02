Polícia Penal abate mais um drone e apreende celulares que seriam entregues na penitenciária de Rondonópolis A Polícia Penal abateu, no fim da noite desta quarta-feira (22.1), mais um drone que tentava entregar aparelhos celulares na Penitenciária... Momento MT|Do R7 23/01/2025 - 17h28 (Atualizado em 23/01/2025 - 17h28 ) twitter

A Polícia Penal abateu, no fim da noite desta quarta-feira (22.1), mais um drone que tentava entregar aparelhos celulares na Penitenciária Major PM Eldo de Sá Correia, a “Mata Grande”, em Rondonópolis (a 220 km de Cuiabá). Por volta das 23 horas de ontem, os policiais penais de plantão viram um drone sobrevoando a penitenciária rumo aos raios II e IV. As equipes agiram imediatamente, perseguiram o aparelho pela laje e abateram o drone, que levava a carga de dois celulares e dois carregadores. Os materiais foram apreendidos e entregues na Central de Flagrantes de Rondonópolis. Esta foi a segunda apreensão deste tipo na Mata Grande nesta semana. Na última segunda-feira (20.1), a Polícia Penal já havia apreendido dois celulares e um drone que sobrevoava a penitenciária. Saiba mais sobre essa ação da Polícia Penal e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura de Cuiabá decreta Emergência na Saúde e lança ações contra explosão de casos de dengue e chikungunya

