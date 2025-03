Polícia Penal abate mais um drone e evita entrada de celulares em penitenciária Policiais da Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa, em Rondonópolis, apreenderam, na madrugada de domingo (9.3), mais um drone sobrevoando... Momento MT|Do R7 10/03/2025 - 18h07 (Atualizado em 10/03/2025 - 18h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Policiais da Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa, em Rondonópolis, apreenderam, na madrugada de domingo (9.3), mais um drone sobrevoando a unidade prisional. No aparelho estava acoplado um pacote com celulares, maconha e lixas de ferro. A equipe de sentinelas nas torres de vigilância avistaram o aparelho sobrevoando a penitenciária no início da madrugada, que, logo depois, desapareceu do campo de visão. Os policiais penais ficaram de campana e perto das duas da manhã o aparelho foi novamente avistado, contudo, sem nenhum pacote acoplado. Para mais detalhes sobre essa apreensão e outras ações da Polícia Penal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Conselheiros terão mais tempo para examinar regras para vídeo sob demanda

Kajuru defende inelegibilidade para pessoas na ‘Lista Suja’ do trabalho escravo

Paim diz que filme brasileiro premiado resgata memória histórica