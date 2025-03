Polícia Penal apreende celulares e entorpecentes em revistas nas unidades prisionais na Capital e interior Revistas realizadas no fim de semana, entre os dias 7 e 9 de março, em unidades do Sistema Penitenciário da capital e interior resultaram... Momento MT|Do R7 10/03/2025 - 17h06 (Atualizado em 10/03/2025 - 17h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revistas realizadas no fim de semana, entre os dias 7 e 9 de março, em unidades do Sistema Penitenciário da capital e interior resultaram na remoção de aparelhos celulares, porções de entorpecentes e outros materiais ilícitos. Equipes da Polícia Penal também abateram um drone, sobrevoando a Penitenciária de Rondonópolis, e evitaram a entrada de um pacote com celulares, lixas e maconha.

Para mais detalhes sobre as apreensões e as ações da Polícia Penal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Governo de MT lança “Disque Extorsão contra Facções Criminosas” nesta terça-feira (11)

PM prende homem após agredir esposa com socos no Distrito da Guia em Cuiabá

Secel publica relação de pendências documentais para técnicos inscritos em edital do projeto OlimpusMT