Polícia Penal apreende cerca de 2 mil celulares nas unidades prisionais de MT em quatro meses A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) realizou 267 operações do programa Tolerância Zero nas unidades prisionais de Mato Grosso... Momento MT|Do R7 02/05/2025 - 14h41 (Atualizado em 02/05/2025 - 14h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) realizou 267 operações do programa Tolerância Zero nas unidades prisionais de Mato Grosso, entre 1º de janeiro e 29 de abril deste ano, para remover materiais ilícitos e evitar que outros ingressassem nas celas das 41 prisões do Estado. Durante as operações, foram apreendidos quase 2 mil celulares, 801 chips, 151 armas artesanais, 803 carregadores e 3.200 porções de entorpecentes.

Para mais detalhes sobre essas operações e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Sedec e Sefaz assinam termo de cooperação para reforçar fiscalização de mineração em MT

Desenvolve MT participa da maior feira equestre do Centro-Oeste e leva oportunidade de crédito para o agronegócio

Sema assume vice-presidência em câmara técnica do Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo