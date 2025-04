Polícia Penal apreende diversos materiais ilícitos com visitantes em unidade prisionais do Estado Policiais penais evitaram que diversos produtos ilícitos, como entorpecentes e aparelhos eletrônicos, chegassem, durante o período... Momento MT|Do R7 28/04/2025 - 14h00 (Atualizado em 28/04/2025 - 14h00 ) twitter

Policiais penais evitaram que diversos produtos ilícitos, como entorpecentes e aparelhos eletrônicos, chegassem, durante o período de visitas nas unidades prisionais, às mãos de pessoas presas. As ações ocorreram neste fim de semana. Em uma das ocorrências registradas no domingo (27.4), a equipe de plantão da Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá, flagrou um visitante de 19 anos tentando levar dois relógios smart para seu irmão que está custodiado na unidade prisional. O rapaz passou pela revista eletrônica, obrigatória a todos os visitantes, quando o escâner corporal apontou objetos não identificados no par de chinelos.

Para mais detalhes sobre essas apreensões e as ações da Polícia Penal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

