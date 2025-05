Polícia Penal apreende drogas e outros materiais ilícitos com visitantes em unidades da capital e interior A Polícia Penal, da Secretaria de Estado de Justiça, flagrou diversos visitantes, neste fim de semana, tentando levar drogas e outros... Momento MT|Do R7 19/05/2025 - 20h37 (Atualizado em 19/05/2025 - 20h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A Polícia Penal, da Secretaria de Estado de Justiça, flagrou diversos visitantes, neste fim de semana, tentando levar drogas e outros materiais ilícitos para presos custodiados em unidades da capital e do interior do estado. Na Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa, em Rondonópolis, três visitantes foram detidas após o escâner corporal apontar que elas carregavam objetos ilícitos no corpo. Duas delas confessaram que estavam portando os materiais e espontaneamente retiraram os pacotes com cocaína.

Para mais detalhes sobre essas apreensões e as ações da Polícia Penal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Quatro parques de Cuiabá e outros espaços em Rondonópolis recebem Virada Sustentável MT

MPMT e Sejus discutem fluxo para monitoramento eletrônico de agressores

Defensores públicos pedem mais investimento para que Justiça gratuita alcance todo o País