Polícia Penal apreende mais 44 celulares em penitenciárias do Estado A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus MT) apreendeu, nesta sexta-feira (17.1), mais 44 aparelhos celulares durante mais uma etapa... Momento MT|Do R7 18/01/2025 - 13h26 (Atualizado em 18/01/2025 - 13h26 ) twitter

A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus MT) apreendeu, nesta sexta-feira (17.1), mais 44 aparelhos celulares durante mais uma etapa da Operação Tolerância Zero às Facções Criminosas. Os aparelhos foram encontrados durante procedimentos de revista realizados de forma simultânea em 36 unidades prisionais do Estado. A ação teve como objetivo combater as facções criminosas e apreender objetos proibidos, como celulares, drogas e armas cortantes.

