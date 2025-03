Polícia Penal apreende três celulares em alas de trabalhadores em penitenciárias da Baixada Cuiabana Revistas realizadas por policiais penais nas alas onde ficam reeducandos que trabalham em atividades extramuros, em duas penitenciárias... Momento MT|Do R7 04/03/2025 - 17h29 (Atualizado em 04/03/2025 - 17h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revistas realizadas por policiais penais nas alas onde ficam reeducandos que trabalham em atividades extramuros, em duas penitenciárias da região da Baixada Cuiabana, resultaram na apreensão de três aparelhos celulares e entorpecentes nesta segunda-feira (3.3). No Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, em Várzea Grande, foi localizado um celular em uma cela, durante revista na ala dos trabalhadores. O reeducando identificado com o aparelho trabalhava em atividade extramuro na empresa de limpeza urbana da Capital. Ele foi removido à carceragem central e suspenso do trabalho externo. Na Penitenciária Central do Estado, os policiais penais de plantão realizaram revista na ala dos trabalhadores e apreenderam dois aparelhos celulares e carregador. Os materiais estavam na laje do prédio. Já em uma revista no Raio 7, os policiais localizaram pequenas porções de maconha. O secretário de Justiça, Vitor Hugo Bruzulato, pontuou que o aprimoramento nos procedimentos de segurança estão surtindo efeito, como parte das medidas implantadas dentro do programa Tolerância Zero contra Facções Criminosas. “Com o empenho de nossos policiais penais nas ações de segurança dentro das unidades do Sistema Penitenciário, vamos alcançar o objetivo de coibir e zerar a entrada de materiais ilícitos”, destacou o gestor.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT:

Cuiabá será contemplada com projeto para saúde e atendimento de caminhoneiros

IPTU sustentável: confira os critérios para obter desconto

Maiara e Maraisa apostam em looks sensuais em trio na Bahia: ‘Gostosa’