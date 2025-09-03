Logo R7.com
Polícia Penal conclui quinta fase de operação e reforça segurança em unidades prisionais de MT

A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) concluiu, nesta terça-feira (2.9), a quinta fase da Operação Têmis nas 41 unidades prisionais...

Momento MT|Do R7

A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) concluiu, nesta terça-feira (2.9), a quinta fase da Operação Têmis nas 41 unidades prisionais de Mato Grosso, coibindo a presença e fazendo o recolhimento de materiais ilícitos, além de reforçar os protocolos de segurança.

