Polícia Penal conclui quinta fase de operação e reforça segurança em unidades prisionais de MT A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) concluiu, nesta terça-feira (2.9), a quinta fase da Operação Têmis nas 41 unidades prisionais... Momento MT|Do R7 03/09/2025 - 20h57 (Atualizado em 03/09/2025 - 20h57 ) twitter

A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) concluiu, nesta terça-feira (2.9), a quinta fase da Operação Têmis nas 41 unidades prisionais de Mato Grosso, coibindo a presença e fazendo o recolhimento de materiais ilícitos, além de reforçar os protocolos de segurança.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante operação!

