Polícia Penal evita entrada de celulares em penitenciária de Rondonópolis

Dois pacotes com cinco celulares, fones de ouvido, cabos e carregadores foram localizados por policiais penais da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa, em Rondonópolis, neste domingo (23.2), durante revistas no perímetro da unidade. Por volta das 03h horas, os policiais em sentinela nas torres informaram à equipe antidrone que havia um aparelho sobrevoando a penitenciária, próximo ao raio 2. Os policiais penais fizeram varredura e localizaram um dos pacotes, onde estavam três aparelhos e acessórios. Ainda no domingo, por volta das 23h, as equipes realizavam rondas no pátio do Anexo da penitenciária, quando apreenderam outro pacote, no perímetro entre o muro e a quadra do prédio, com mais dois celulares. Os dois pacotes apreendidos continham cinco celulares modelos smartphones, quatro fones de ouvido, quatro carregadores e mais três cabos.

