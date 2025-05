Polícia Penal flagra oito visitantes com produtos ilícitos na Penitenciária Central do Estado A Polícia Penal flagrou oito pessoas que visitariam presos na Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá, neste domingo (11.5... Momento MT|Do R7 12/05/2025 - 19h27 (Atualizado em 12/05/2025 - 19h27 ) twitter

A Polícia Penal flagrou oito pessoas que visitariam presos na Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá, neste domingo (11.5), com diversos materiais ilícitos durante vistoria eletrônica no escâner corporal. Uma das visitantes foi flagrada com uma porção de 540 gramas de maconha, que estava na área íntima. A mulher, de 33 anos, foi detida em flagrante e encaminhada à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

