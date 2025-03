Polícia Penal flagra presos tentando levar 29 celulares em frascos de água sanitária para dentro de carceragem Dois reeducandos da Penitenciária Central do Estado foram flagrados neste sábado (1º.3) pela manhã tentando levar celulares, escondidos... Momento MT|Do R7 01/03/2025 - 16h06 (Atualizado em 01/03/2025 - 16h06 ) twitter

Dois reeducandos da Penitenciária Central do Estado foram flagrados neste sábado (1º.3) pela manhã tentando levar celulares, escondidos em quatro frascos de produto de limpeza, para dentro da carceragem central da unidade. Policiais penais de plantão observaram a movimentação dos dois presos, que trabalhavam em atividades internas na penitenciária, ao tentar acessar o portão da carceragem, que leva aos raios internos da unidade. Ambos estavam com os frascos de água sanitária alegando que levariam os produtos a outros custodiados. Contudo, sábado não é dia de entrega de produtos e ao fazer a revista antes da entrada nos raios, os policiais descobriram que os frascos estavam com aparelhos celulares no interior.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência e as medidas de segurança adotadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

