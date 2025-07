Momento MT |Do R7

Polícia Penal flagra reeducando de trabalho extramuro com dois celulares na PCE Policiais penais plantonistas da Penitenciária Central do Estado (PCE) flagraram, na tarde de segunda-feira (14.7), um reeducando jogando...

Policiais penais plantonistas da Penitenciária Central do Estado (PCE) flagraram, na tarde de segunda-feira (14.7), um reeducando jogando dois celulares em uma área próximo à entrada da guarda do local. A ação suspeita foi detectada depois que o reeducando retornou da fábrica onde trabalha. Antes de passar pelo procedimento de revista para entrar na penitenciária, ele lançou um pacote, com dois aparelhos celulares, próximo ao Corpo da Guarda.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: