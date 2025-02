Polícia Penal impede entrada de 53 aparelhos celulares na Penitenciária Central do Estado A Polícia Penal impediu, nesta quarta-feira (22.1), que 53 aparelhos celulares chegassem aos detentos da Penitenciária Central do Estado... Momento MT|Do R7 22/01/2025 - 21h28 (Atualizado em 22/01/2025 - 21h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Penal impediu, nesta quarta-feira (22.1), que 53 aparelhos celulares chegassem aos detentos da Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá. A primeira ação ocorreu no início da manhã, por volta das 5 horas. Os policiais penais realizavam uma ronda na penitenciária quando acharam um pacote com 23 celulares no chão. O pacote ainda continha fones de ouvido, carregadores, um barbeador elétrico, fita de curativo e máquina, tinta e agulha para fazer tatuagem. A suspeita é de que o pacote tenha sido jogado por cima do muro da PCE, com o intuito de os detentos recolherem.

Para mais detalhes sobre essa importante ação da Polícia Penal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Prefeito se reúne com empresa e anuncia intenção de romper contrato

Governo segue monitoramento de 34 municípios; não há registro de emergência devido às chuvas nesta quarta-feira (22)

Mulher é presa pela Polícia Civil por envolvimento com tráfico de drogas em Canarana