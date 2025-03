Polícia Penal impede visitante de levar drogas em tubos de creme dental para presídio de Várzea Grande Policiais penais detiveram uma visitante, nesta segunda-feira (3.3), após ela tentar entrar com entorpecentes no Centro de Ressocialização... Momento MT|Do R7 04/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 04/03/2025 - 11h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Policiais penais detiveram uma visitante, nesta segunda-feira (3.3), após ela tentar entrar com entorpecentes no Centro de Ressocialização de Várzea Grande (CRVG), que está instalada ao lado da Penitenciária Central do Estado. As porções de maconha, que totalizaram 260 gramas, estavam camufladas em tubos de creme dental e foram encontradas depois que o material passou pelo raio X da unidade prisional. Os entorpecentes seriam entregues a dez custodiados da unidade prisional.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

PF e PM apreendem 36 quilos de maconha às margens do rio Paraná

Colheita avança em todo o Brasil e já supera média histórica

Governo de MT já disponibilizou 2,6 mil moradias populares em Cuiabá pelo SER Família Habitação