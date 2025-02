Polícia Penal intensifica operação de revista e realiza apreensão de 40 celulares na Penitenciária Central do Estado

Momento MT |Do R7

A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), por meio da Polícia Penal, realizou, nesta sexta-feira (24.1), mais uma etapa do programa Tolerância Zero na Penitenciária Central do Estado (PCE). A operação resultou na apreensão de 40 celulares, 18 carregadores, 10 fones de ouvido e 27 cabos de conexão.

